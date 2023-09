Rayan Cherki est le meilleur dribbleur d’Europe cette saison

Dans le marasme complet de l’Olympique Lyonnais, en pleine recherche d’un entraîneur pour succéder à Laurent Blanc, Rayan Cherki tente de se distinguer. Buteur récemment avec l’équipe de France Espoirs, l’attaquant polyvalent ne surprend plus grand monde par sa qualité technique tant celle-ci est admirée en France.

Statistiquement et selon Who Scored, Rayan Cherki est le joueur qui a réussi le plus de dribbles depuis le début de saison (19). Derrière lui, on y retrouve d’autres très bons manieurs de ballon comme la pépite Bryan Zaragoza de Grenade (15), Eberechi Eze de Crystal Palace (13) ou encore Ousmane Dembélé (12) et Iliman Ndiaye (11). Du beau monde donc, mais le Lyonnais est bel et bien celui qui parvient le mieux à dribbler son adversaire. Un signe qui montre le plein potentiel de Cherki, 20 ans et déjà leader technique de son équipe.