Liverpool : Diogo Jota évoque son adaptation éclair

Cet été, Liverpool a décidé de recruter Diogo Jota (23 ans) pour 45 millions d'euros. Auteur déjà de 9 buts en 15 apparitions avec les Reds, le Portugais enchante son nouveau club et ses supporters. Interrogé par The Athletic, il a évoqué ses débuts réussis au sein de l'écurie de la Mersey.

«Lorsque vous rejoignez un nouveau club, avoir l'esprit ouvert est la clé pour pouvoir s'adapter le plus rapidement possible. Avec la saison déjà lancée, c'était à moi de trouver un moyen d'entrer dans l'équipe et non l'inverse. C’est ce que j’ai fait avec l’aide de Jürgen (Klopp). C’est un manager fantastique qui a pris soin de moi. À mon arrivée, il a eu une réunion avec moi et il m'a expliqué le fonctionnement de l'équipe. C'est alors au joueur d'essayer d'apprendre le plus vite possible et de prouver au manager que vous pouvez être un joueur important pour lui sur le terrain. Liverpool a une super équipe et le capitaine Jordan Henderson était un gars important pour moi. Il m'a envoyé un SMS dès qu'il a su que je signais pour Liverpool et il m'a aidé».