La blessure d’Alexandre Lacazette inquiète sérieusement l’OL

L’Olympique Lyonnais n’a pas toujours pris les bonnes décisions ces dernières saisons. Mais faire revenir Alexandre Lacazette est pour le moment un choix gagnant. Libre après cinq années de bons et loyaux services à Arsenal, le Général avait plusieurs clubs à ses trousses. En effet, des écuries basées en France, en Espagne et au Moyen-Orient ont tenté de le recruter. Mais l’attaquant a préféré écouter son coeur. Il a donc dit oui à Lyon et à Jean-Michel Aulas, qui avait mouillé le maillot pour le convaincre.

8 buts lors des 7 derniers matches

A son retour, l’avant-centre tricolore avait confié : «merci pour l’accueil, merci pour l’amour, j’ai rejoint Lyon surtout, car c’était évident ces dernières semaines pour moi, même s’il n’y avait pas de qualification pour une coupe d’Europe. Le projet était plus important pour moi, je me sentais utile, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Pour moi, c’était la meilleure décision.» Quelques mois plus tard, le joueur âgé de 31 ans ne regrette pas d’être revenu. Malgré les difficultés de son équipe et les tensions avec les supporters, le capitaine souhaite aider l’OL.

Il le fait en marquant des buts. Cette saison, il en est déjà à 18 réalisations toutes compétitions confondues. La dernière date de dimanche. Titulaire face à Lens, "Lacaz" a ouvert le score à la 23e. Trouvé dans la profondeur par Rayan Cherki, avec lequel il s’entend à merveille; l’ancien d’Arsenal a trompé Brice Samba d’un tir tendu du droit qui a terminé sa course dans le petit filet opposé. Il s’agit au passage du 8e but du Français en 2023. Seul Marcus Rashford (Man Utd) fait mieux avec 10 réalisations dans les grands championnats européens.

Une blessure qui inquiète l’OL

Lacazette n’était d’ailleurs pas loin de signer un doublé à la 38e. Lancé dans le dos de la défense par Cherki, encore lui; l’attaquant de 31 ans n’a pas assuré son contrôle. Excentré, il a osé une frappe qui a longé le but vide sans y entrer. Après l’égalisation lensoise, il a perdu son sourire. Au duel avec Danso dans la surface, il s’est écroulé avant de demander le changement (45e). Un énorme coup dur pour les Gones qui ont perdu leur meilleur buteur et capitaine, qui restait sur 8 buts lors de ses 7 derniers matches avec l’OL (18 buts, 5 assists en 26 matches toutes compétitions confondues, dont 25 titularisations).

En zone mixte, Dejan Lovren s’est montré un peu inquiet. «J’espère qu’Alexandre Lacazette n’est pas trop blessé car il est important pour nous. Il a fait une bonne semaine. Le mois dernier, il a inscrit pas mal de buts. Mais Amin (Sarr) et Moussa (Dembélé) sont rentrés aujourd’hui. Ils ont aussi montré qu’ils peuvent avoir des occasions.» En conférence de presse, Franck Passi a donné des nouvelles de l’attaquant, qu’on a vu passer en zone mixte sans forcément boîter. « Il va passer des examens demain, il ressent un petit truc derrière la cuisse. On espère qu’il ne sera pas absent trop longtemps.» Le perdre maintenant serait une très mauvaise nouvelle alors que l’OL reste sur 6 matches toutes compétitions confondues sans défaite.