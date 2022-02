La signature d'Aubameyang au Barça pour 0€ fait jaser, la Juventus veut former un duo de rêve pour Vlahović

La suite après cette publicité

«Merci pour rien» Aubam

Le départ d'Aubameyang d'Arsenal va faire du bruit. Le buteur des Gunners va s'engager avec le Barça, ce ne serait plus qu'une question de temps. Mais pour la presse anglaise comme The Sun, c'est déjà fait, et le tabloïd s'en donne à cœur joie : «Merci pour rien». Forcément la nouvelle fait les gros titres en Espagne, comme avec Sport qui valide déjà la signature d'Aubameyang. Il est «engagé», c'est signé pour le quotidien. D'après le média, l'attaquant a été libéré par Arsenal et va donc s'engager avec le Barça pour un an et demi, une fois qu'il aura passé sa visite médicale.

Le «nœud Dybala»

La Juventus a enchaîné les signatures ces derniers jours. C'est même un «festival Juve» pour Tuttosport. Entre les arrivées de Vlahovic, Zakaria ou Gatti, et les départs de Bentancur, Kulusevski, et Ramsey, c'est parti dans tous les sens. D'ailleurs, du côté de La Gazzetta dello Sport on se pose la question du futur visage de cette équipe. La Vieille Dame a trouvé son 9 en la personne de Dusan Vlahovic, mais quand est-il de son numéro 10 ? L'opération renouvellement de contrat de Paulo Dybala refait surface dans le journal au papier rose. Même si La Gazzetta évoque un «hasard», et parle d'un «nœud Dybala» difficile à démêler… D'autant que l'Inter guette pour le signer. Former un duo de rêve entre lui et Vlahovic s'annonce donc compliqué.

Le retour de Lampard réveille l'Angleterre !

Frank Lampard a retrouvé un banc de touche puisqu'il est officiellement le nouveau coach d'Everton depuis hier. Et son arrivée ne s'est fait toute seule puisque deux joueurs ont également débarqués dans ses valises, il s'agit de Donny Van de Beek, prêté aux Toffees pour le reste de la saison, et de Dele Alli arrivé officiellement au bout de la nuit. À 25 ans, il quitte Tottenham et signe à Everton jusqu'en juin 2024. Le journal Daily Mirror parle ainsi de «révolution Lampard». En couverture du Daily Telegraph c'est le transfert du joueur de Tottenham qui est mis en avant, car d'après le journal il pourrait couter 0€ ! C'est un peu plus compliqué que ça en réalité puisqu'Everton ne devra payer que si Dele Alli dépasse les 20 matches avec les Toffees, une somme d'environ 12 M€. En revanche, d'autres clauses pourraient bien faire grimper encore un peu plus l'addition...