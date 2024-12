Frenkie de Jong provoque des maux de tête au FC Barcelone

Au FC Barcelone, le sujet Frenkie de Jong cristallise les débats. Alors que le club catalan travaille sur les prolongations de certains de ses cadres (Pedri, Gavi, Araujo…), celle du Néerlandais n’est pas encore assurée. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur de 27 ans a reculé dans la hiérarchie des milieux sous les ordres de Hansi Flick. Sur la touche entre avril et octobre, après une blessure à la cheville, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a été doublé par le jeune Marc Casadó. Son temps de jeu en atteste tout particulièrement : depuis le 1er octobre, De Jong a pris part à 13 rencontres avec le Barça (362 minutes)… dont seulement deux en tant que titulaire.

Néanmoins, il souhaite rester en Catalogne et l’a répété à de multiples reprises. Par le passé, plusieurs clubs européens, comme Manchester United, avaient tenté de l’attirer. Mais De Jong avait rejeté toutes ces avances, affirmant être épanoui à Barcelone. « Rester au Barça ? Oui, je suis très heureux ici avec ma famille, c’est sûr », avait-il déclaré en juin dernier. Pourtant, le Barça avait tenté de prolonger son bail, mais le joueur n’avait pas donné de réponse à cette proposition jusqu’à ce qu’elle soit considérée comme caduque par les dirigeants.

Son agent sort du silence, le Barça lui fixe un ultimatum

La volonté du clan FDJ n’a cependant pas changé. Alors que des rumeurs envoyaient le Néerlandais en Arabie Saoudite, son agent Ali Dursun est sorti du silence pour démentir ces informations. « Les rumeurs sur un éventuel transfert en Arabie saoudite sont complètement absurdes. Et cela détourne Frenkie (de Jong) de ce qu’il veut vraiment : briller dans le club qu’il aime le plus et où il se sent chez lui. Et qui sait, peut-être que nous (Barça/Frenkie) resterons ensemble plus longtemps… », a-t-il indiqué au média néerlandais De Telegraaf. Mais ces déclarations, qui devaient apaiser les inquiétudes concernant l’avenir de De Jong, n’arrangent rien.

D’après Sport, le FC Barcelone a décidé d’adopter une position ferme au sujet de Frenkie de Jong : soit il renouvelle à des conditions réduites ou soit il sera transféré à l’été 2025. Face à ses performances en baisse et à un rôle diminué dans l’équipe, le club envisage de libérer son important salaire (1,58 M€/mois) pour alléger ses finances. Si aucun accord de prolongation n’est trouvé, le Barça est prêt à le pousser vers la sortie, quitte à accepter un prix légèrement en deçà. L’objectif pour le club catalan est qu’il ne joue pas la dernière année de son contrat sans prolongation. Le plan est clair…