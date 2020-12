OM : Dimitri Payet surpris par les médias pro-PSG

La suite après cette publicité

Ces derniers mois, Dimitri Payet n'a pas hésité à troller et chambrer le Paris Saint-Germain. Ce fut le cas suite à la défaite du club de la capitale en finale de Ligue des Champions, avec un gif faisant comprendre que l'OM restait la seule étoile de France. Interrogé à ce sujet, le milieu de terrain offensif phocéen a confié qu'il était surpris par tout le scandale qui avait suivi, notamment dans les médias.

« Pas du tout. J'aimerais même continuer. Ça fait partie du jeu, il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais je me suis rendu compte d'une chose : ce n'est pas le PSG qui m'a répondu, même si Presnel (Kimpembe) l'a fait de bonne guerre en conférence de presse. Non, ma surprise, c'est qu'il y ait autant de supporters de Paris dans les médias. Après, quand on est chambreur comme moi, si tu es susceptible, t'es mal. Parfois, ça va un peu loin. Mais c'est parce que c'est l'OM, c'est moi. Je l'accepte. Je sais encaisser », a confié le joueur à l'Equipe. Les concernés apprécieront.