Ligue des Champions : Benfica s’offre Bruges et prend une belle option

Équipes séduisantes lors de cette phase de poules de Ligue des Champions, le FC Bruges et Benfica se retrouvaient en Belgique pour un huitième de finale aller. Pour cette échéance, les Gazelles s’articulaient en 3-4-3 avec Simon Mignolet dans les cages. Clinton Mata, Jack Hendry et Brandon Mechele étaient placés devant lui en défense tandis que Dennis Odoi et Bjorn Meijer assuraient les rôles de piston. Raphael Onyedika et Hans Vanaken formaient le double pivot. Enfin, Kamal Sowah était accompagné par Tajon Buchanan et Noa Lang en attaque. De leur côté, les Aguias s’articulaient en 4-2-3-1 avec Odysseas Vlachodimos comme dernier rempart derrière Alexander Bah, Antonio Silva, Nicolas Otamendi et Alex Grimaldo. Chiquinho et Florentin se retrouvaient dans l’entrejeu. Seul en pointe, Gonçalo Ramos était soutenu par Joao Mario, Rafa Silva et Fredrik Aursnes.

La suite après cette publicité

Les statistiques du match 45 Possession 55 54 Duels gagnés 46 80 Passes réussies 84

Débutant timidement, le début de match voyait Bruges se montrer en premier lieu. Tajon Buchanan, lancé dans son couloir gauche, s’offrait une frappe dans un angle fermé, qui était repoussée par Odysseas Vlachodimos (5e). Contenant bien Benfica, Bruges se distinguait par la vitesse de ses éléments offensifs et exploitait bien les contres. Mais petit à petit, les Aguias rentraient dans leur rencontre et se montraient de plus en plus actifs dans le dernier tiers adverse. Trouvé sur la gauche de la surface par Rafa, Fredrik Aursnes croisait trop sa volée sur la droite (24e). Puis Alex Grimaldo voyait son centre dangereux pour Gonçalo Ramos être repoussé par Brandon Mechele (26e). Trouvé dans la surface par une déviation de Nicolas Otamendi dans la foulée, Antonio Silva voyait sa tête passer juste au-dessus du cadre (26e).

À lire

Club Bruges - Benfica : les compositions officielles

Benfica à l’usure

Puis, Joao Mario, d’un ballon piqué, trouvait Rafa Silva sur la gauche de la surface dont la reprise de l’extérieur du pied gauche trouvait l’arête du but de Simon Mignolet (30e). Un nouveau bon mouvement des Aguias, initié par Rafa Silva, voyait Joao Mario centrer vers le but pour Gonçalo Ramos, mais le ballon passait au-dessus du cadre (37e). Puis, juste avant la pause, le Club Bruges se voyait refuser un but puisque le coup franc de Noa Lang pour Dennis Odoi, qui marquait, était entaché d’une position de hors-jeu (45e). Au retour des vestiaires, Benfica revenait fort avec un face à face mal exploité par Gonçalo Ramos (46e). Le buteur réagissait bien et obtenait un penalty aux dépens de Jack Hendry (49e). En leader, João Mário ne se faisait pas prier et égalisait d’une lourde frappe, bien aidé par la barre transversale (1-0, 51e).

La suite après cette publicité

Bien dans son match désormais, Benfica gérait bien son avantage et maintenait à distance une équipe belge qui voyait sa possession être stérile. Les Portugais étaient même proches de prendre le large, mais le centre de Joao Mario repris par Nicolas Otamendi était repoussé devant sa ligne par Brandon Mechele (77e). Une nouvelle alerte sur le but de Simon Mignolet. En place, les Aguias ne concédaient rien et faisaient preuve d’une grande sérénité. Mieux, David Neres profitait d’une erreur de Brandon Mechele pour doubler la mise (2-0, 88e). Dans les derniers instants, David Neres pensait même s’offrir un doublé mais il était hors-jeu (90e+3). Avec cette victoire (2-0), Benfica s’offre une belle option et recevra à l’Estadio da Luz en étant en position de force. Bruges a montré un bon visage, mais a été logiquement battu par les Portugais.