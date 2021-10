Inter Milan : le PSG prêt à bondir sur Nicolo Barella

La suite après cette publicité

L’été dernier, avant de réaliser l’énorme coup Lionel Messi, le Paris Saint-Germain avait la volonté d’étoffer son milieu de terrain. Libre de tout contrat en juin 2022, le champion du monde Paul Pogba faisait même figure de priorité pour les Franciliens. Au final, avec l’arrivée de Messi et l’absence de ventes notables, Paris a dû abandonner l’idée d’enrôler une recrue de poids pour son entrejeu.

Mais ce n’est que partie remise. Même s’il est bien parti pour perdre Kylian Mbappé sans récupérer le moindre denier, le club de la capitale veut renforcer son entrejeu. Et comme il aime si bien le faire, Leonardo aura un oeil sur la situation de certains joueurs de Serie A. Le nom de Franck Kessié a été évoqué, comme nous vous le révélions le 6 septembre dernier, mais Il Corriere dello Sport rappelle que les Rouge-et-Bleu apprécient toujours le profil de Nicolo Barrella.

Encore un problème de prolongation

Âgé de 24 ans et joueur de l’Inter depuis 2019, l’ancien pensionnaire de Cagliari est un homme important du onze nerazzurro et il n’a exprimé aucune envie de départ. Sauf que le dossier de sa prolongation traine en longueur. Aujourd’hui, le joueur touche environ 2,5 M€ par saison. L’Inter lui a proposé de doubler son salaire, mais le champion d’Europe transalpin a réclamé un salaire d’au moins 6 M€ par saison !

Pas simple pour une Inter dans le dur financièrement. Une aubaine, en revanche, pour les courtisans du Sarde. Car vous l’avez compris, le journal italien indique que le PSG se tient prêt à bondir en cas de désaccord entre Barella et ses dirigeants. Mais attention, car l’Atlético de Madrid est également sur le coup. Et les Colchoneros ont déjà prouvé qu’ils savaient sortir un gros chèque pour doubler des concurrents plus huppés.