Lorient : Romain Faivre rêve de l’équipe de France

Du côté de Lorient, il cherche à reprendre le fil d’une carrière prometteuse. Au sortir du centre de formation de l’AS Monaco, Romain Faivre avait ébloui les observateurs de Ligue 1 pour sa technique soyeuse et sa belle patte gauche sous les couleurs du Stade Brestois. Pourtant, en rejoignant Lyon lors du mercato hivernal de la saison 2021-2022, le milieu offensif a perdu de sa superbe et après un an d’errance dans la capitale des Gaules, il a été prêté à Lorient l’hiver dernier. Finalement transféré à Bournemouth cet été contre 15 millions d’euros, le natif d’Asnières-sur-Seine a encore été prêté à Lorient pour la saison.

La suite après cette publicité

Auteur d’un but sublime en quatre rencontres de Ligue 1, Faivre est pour l’instant primordial dans le jeu de Régis Le Bris. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, le joueur de 25 ans a confessé qu’il rêvait de jouer en équipe de France durant sa carrière : «C’est un rêve pour tous les joueurs de jouer en Bleu. Ca passe par énormément de travail, il faut y aller étape par étape. Pour l’instant je suis à Lorient, je veux retrouver de la confiance, du plaisir, et enchaîner les gros matchs.» Pour rappel, Romain Faivre peut également postuler à une place en équipe d’Algérie grâce à ses origines maternelles.