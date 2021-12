L'incroyable liste de Manchester United pour renforcer son attaque

La suite après cette publicité

La saison est difficile pour Edinson Cavani. Handicapé par les pépins physiques, l'Uruguayen n'a pu jouer que 231 petites minutes de championnat avec les Red Devils, inscrivant tout de même un petit but. Ce qui n'empêche cependant pas le Barça de vouloir l'attirer dans ses rangs dès le mois de janvier.

Et pour le remplacer, numériquement dans l'effectif du moins, et pour se renforcer, la direction mancunienne a une belle shopping-list. Le Daily Mail fait le point, et envoie de sacrés noms. Il y a tout d'abord Erling Haaland, qu'on ne présente plus, mais qui n'est pas forcément une option crédible pour le marché hivernal, puisque son avenir devrait se jouer en été.

De jolis noms

João Félix, dont l'avenir commence sérieusement à faire parler de l'autre côté des Pyrénées, est aussi parmi les joueurs convoités par les Mancuniens, notamment car il a perdu sa place de titulaire en faveur d'Antoine Griezmann. Toujours en Espagne, Alexander Isak (22 ans), le buteur suédois de la Real Sociedad, plaît aussi beaucoup aux Red Devils.

Et ce n'est pas tout, puisque Manchester United serait aussi sur la piste... Timo Werner (Chelsea). Autant de noms intéressants qui nécessiteront de signer des gros chèque. Mais pour remonter au classement et ne pas terminer en dehors du Big Four, Ralf Rangnick et les dirigeants mancuniens n'auront probablement pas d'autre choix...