Ajax : le phénomène Rayane Bounida représenté par Rafaela Pimenta

Doté de belles qualités techniques et d’une qualité de dribble très au-dessus de la moyenne, Rayane Bounida est qualifié de phénomène depuis sa plus tendre enfance. Considéré par Jean Kindermans, le responsable de l’académie des jeunes d’Anderlecht comme “l’un des joueurs les plus talentueux que notre académie ait produit dans sa riche histoire“, Rayane Bounida avait décidé l’an passé à 16 ans de rejoindre l’Ajax Amsterdam alors qu’un contrat pro lui tendait les bras chez les Mauves.

International U17 de l’équipe de Belgique, le Belgo-marocain, qui vient de fêter il y a quelques jours ses 17 ans, évolue dans les équipes de jeunes du prestigieux club néerlandais. La pépite aux 420 000 followers sur Instagram a décidé de confier ses intérêts à Rafaela Pimenta selon nos informations. Souhaitons-lui une aussi belle trajectoire qu’un autre illustre jeune grand talent d’Eredivisie, un certain Xavi Simons, également géré par celle qui a pris les rênes de l’empire Raiola il y a quelques mois.

