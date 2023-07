Strasbourg : le lapsus de Patrick Vieira en conférence de presse

Présent à la traditionnelle conférence de presse de présentation, Patrick Vieira n’a pas caché sa joie de prendre les rênes du club alsacien. «Je suis ici avec beaucoup de fierté et d’humilité. Ici, c’est une région de football. Il y a tous les éléments réunis pour bien travailler. Je suis très excité de relever ce challenge. Il y a des bases solides pour travailler. Je ne vais pas vous cacher ma joie d’être ici à Strasbourg. On a eu un premier contact il y a une semaine. Le Président et Loïc m’ont présenté le projet. On a ensuite parlé de la philosophie de jeu et de l’effectif actuel», a ainsi lancé l’ancien coach de Crystal Palace avant de faire un petit lapsus…

«Strasbourg fait partie des clubs références en Ligue 1, on se doit d’être ambitieux. Les jeunes joueurs font partie de l’ADN du club, ces jeunes sont importants pour le futur du club et on va travailler avec eux de très près pour les aider à se développer. Il faut créer cet espace pour leur donner cette expérience et qu’ils puissent jouer en Premier League… euh en Ligue 1. C’est pour ça que quand on va créer l’effectif, il faut prendre en considération ces jeunes joueurs qui arrivent derrière». Une sortie qui confortera certains détracteurs dans leur idée que le RCSA est désormais un club vassalisé par Chelsea, à la tête du Racing via le consortium américain, BlueCo.

