Atalanta : Gian Piero Gasperini s'exprime sur Ruslan Malinovskyi

Courtisé par l'Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi est pour le moment toujours un joueur de l'Atalanta. Son entraîneur, Gian Piero Gasperini, s'est exprimé à la fin de la rencontre face à l'AC Milan (1-1) et notamment sur l'Ukrainien, buteur du soir pour la DEA : « Malinovsky ? Ce sont ses matchs. Son avenir ? Ils brodent tous un peu dessus. Il a toujours joué. Il est également entré à Gênes, a joué lors de matches amicaux. Le fait qu'en tant qu'entraîneur je puisse demander des attaquants est normal, je le fais depuis de nombreuses années. L'année dernière, nous avons payé l'absence d'attaquants. Ce n'est pas un hasard si le Napoli prend les attaquants, l'Inter, la Juventus et la Roma prennent les attaquants, il y a une raison non ? Sinon, nous serons trop intelligents. C'est un joueur qui est venu avec les caractéristiques d'un réalisateur. Ici, nous nous sommes adaptés aux besoins. Si c'est un attaquant, je n'ai pas d'idées très claires. Alors s'il s'est adapté au mieux, je suis d'accord. »

Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien du Shakhtar Donetsk a rejoint Bergame en 2019 pour un montant de 13,6 millions d'euros. À ce jour, le milieu offensif polyvalent international de 29 ans (49 sélections/7 buts) a joué 130 matchs avec les Nerazzurri pour 30 buts et 27 passes décisives toutes compétitions confondues.