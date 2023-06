Al-Hilal annonce la date de la signature de Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Le dénouement approche. Alors qu’il est maintenant certain que Lionel Messi va plier bagages du PSG à la fin de la saison, sa nouvelle destination reste encore à définir. Mais le génie argentin ne devrait pas trop tarder à annoncer son nouveau club. Trois pistes sont dans la course : le FC Barcelone, Al-Hilal et l’Inter Miami. Très confiant à l’idée d’engager le septuple Ballon d’or, le club a saoudien a d’ailleurs dévoilé la date de signature de la Pulga selon des informations de SPORT.

L’équipe la plus titrée d’Arabie Saoudite a l’intention d’annoncer l’arrivée de l’actuel joueur du PSG ce mardi 6 juin. Al-Hilal a fixé ce jour comme une date clé pour avoir le "oui" définitif du joueur et pouvoir activer tout le protocole pour que la nouvelle ait un écho mondial. Selon plusieurs sources rapportées par le quotidien catalan, Al-Hilal proposerait à Messi 400 millions d’euros par saison. Des chiffres inédits dans le monde du football.

