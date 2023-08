Reims : accord trouvé avec Anderlecht pour le transfert d’Alexis Flips

Le Stade de Reims continue son mercato mouvementé cet été. Après avoir déboursé pas moins de 37 millions d’euros, avec la dernière recrue estivale en date Keito Nakamura, le onzième de Ligue 1 l’an passé prépare également plusieurs départs pour débuter un nouvel exercice sous les ordres de Will Still. Et parmi eux, on retrouve l’ailier français Alexis Flips, en partance pour la Belgique.

Selon nos informations, le club champenois a trouvé un accord avec Anderlecht, neuvième de la Jupiler Pro League après deux petites journées, pour le départ de son joueur de 23 ans. Le transfert est estimé à 4,2 millions d’euros pour celui qui serait donc la quatrième entrée d’argent la plus élevée cet été après Hugo Ekitike (35 M€, PSG), Jens Cajuste (12 M€, Napoli) et Dion Lopy (8 M€, Almeria). La visite médicale, quant à elle, est prévue ce vendredi.