Le RB Leipzig espère garder Xavi Simons

La suite après cette publicité

Épatant. Xavi Simons n’a pas eu besoin de nombreuses semaines pour s’adapter au style de jeu offensif prôné par le RB Leipzig. Avec 3 buts et 5 passes décisives en 5 matches de Bundesliga, la pépite néerlandaise est l’une des grandes attractions, encore, du football européen en ce début de saison. De quoi permettre au club allemand de viser haut cette année, en championnat comme en Europe, mais surtout de faire rêver la direction qui espère d’ores et déjà poursuivre l’aventure avec Xavi Simons sur le long terme.

«Bien sûr, nous avons l’intention de prolonger cela dans le meilleur des cas. Xavi connaît un très bon départ et il réalise actuellement un très bon parcours. Je pense que nous le lions actuellement émotionnellement au RB Leipzig. Il s’identifie à nous, à l’équipe et au club. Nous essayerons de faire en sorte qu’il reste plus longtemps avec nous à l’été 2024», déclare au Kicker Max Eberl, directeur sportif du RBL. Néanmoins, le PSG devrait très probablement rappeler Xavi Simons en fin de saison, lui qui aura sûrement un rôle à jouer au sein d’un entrejeu parisien qui manque de profondeur.