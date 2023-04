Serie A : la Roma tremble pour son duo Mourinho-Dybala

La suite après cette publicité

L’euphorie de la saison dernière puis des belles performances de Paulo Dybala est retombée à la Roma. Toujours en course en Europa League où il affrontera Feyenoord en quarts de finale, et en une qualification pour la C1 l’an prochain, le club de la capitale italienne vit pas mal de remous en interne. La faute à une direction qui n’a pas les coudées franches pour accéder à toutes les demandes de José Mourinho. Ce dernier a obtenu le renfort de Dybala l’été dernier mais il veut toujours plus.

L’entraîneur portugais est très apprécié par les tifosi, d’autant qu’il leur a offert un succès en Ligue Europa Conférence l’an dernier. Mais la Roma n’est pas un club aux moyens démesurés, ce à quoi a été plutôt habitué le Special One depuis deux décennies. La Louve a déjà dû consentir à de gros efforts financiers pour faire venir le milieu offensif et lui verser un salaire digne de son rang. C’est une réussite pour le moment avec pas moins de 14 buts et 8 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues.

Sans investissement, c’est la fuite des talents

Ce n’est néanmoins toujours pas suffisant pour lutter dans la course au titre, ou même jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Mourinho joue avec un groupe très restreint et demande des renforts en quantité et en qualité pour la saison prochaine. Sans l’argent de la Ligue des Champions, le club ne pourra satisfaire son coach. Comme nous vous l’expliquions hier, Mourinho n’irait alors pas au bout de son contrat, qui court jusqu’en 2024. La Roma en profiterait même pour prendre un chèque.

Déjà entraîneur deux fois de Chelsea dans sa carrière, il se verrait bien revenir une nouvelle fois chez les Blues. Peut-être la saison prochaine pour prendre la suite de l’intérimaire Frank Lampard. Pour le Daily Mail, cela favoriserait également un départ de Paulo Dybala, lequel est avant tout venu pour Mourinho à Rome. D’autant que l’ancien Turinois a ajouté une clause de départ dans son contrat qui lui permettrait de s’en aller en cas d’offre à seulement 12 M€…