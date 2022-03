Le fabuleux destin de Moustapha Cissé, la dernière trouvaille de l'Atalanta

C'est le conte de fées qui régale toute l'Italie ce lundi. Moustapha Cissé (18 ans), pour sa première apparition en Serie A, a inscrit son premier but et offert la victoire à l'Atalanta sur la pelouse de Bologne (0-1, 30e journée), ce dimanche. Et si toute la botte est sous le charme, c'est que ce jeune Guinéen sort de nulle part ou presque.

Débarqué de Conakry à 16 ans après avoir perdu son père, le jeune homme a démarré dans la région de Lecce, en Seconda Categoria, au sein de l'UD Rinascita Refugees, club fondé par le Sénégalais Niang Baye Hassane, qui offre aux demandeurs d'asile une chance d'assouvir leur passion du football. Il y évoluait encore il y a deux mois. C'est là que des recruteurs bergamasques l'ont repéré.

Ascension éclair

Depuis, sa trajectoire est fulgurante. Arrivé en février, il a intégré la Primavera. Et après 3 buts en 3 matches, le jeune homme a convaincu Gian Piero Gasperini, privé de nombreux joueurs en attaque, de miser sur lui. Sur le banc contre le Genoa (0-0, 29e journée), il est entré en jeu en lieu et place de Luis Muriel ce dimanche, maillot n° 99 sur le dos. Avec le bonheur que l'on sait, en devenant le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Dea en championnat.

«Il s'entraîne avec nous depuis quelques temps, mais si nous avions eu tous nos attaquants à disposition, il ne serait probablement jamais venu à Bologne avec nous. C'est la preuve qu'il y a toujours du bon en réserve et qu'il faut simplement avoir le courage d'aller le chercher. Le choix de Cissé est un coup de génie de Gasperini, d'autant que le garçon des qualités, comme sa frappe de balle», a réagi Tullio Gritti, adjoint de Gasperini, à l'issue de la partie. Reste désormais à savoir combien de temps le rêve de Moustapha Cissé va durer.