Liga : le supporter victime d’un AVC lors de Grenade-Bilbao est décédé

C’est une triste nouvelle que vient d’annoncer la Liga ce samedi après-midi. En effet, un supporter a été victime d’un accident vasculaire cérébral au stade Nuevo Los Carmenes lors de la rencontre entre Grenade et l’Athletic Club après seulement 18 minutes. Moins d’une heure, le match a ensuite été définitivement arrêté, avant que la haute instance du football espagnol ne vienne annoncer son décès.

«La rencontre entre Grenade et l’Athletic Club a été arrêtée en raison du décès d’un supporter au stade Nuevo los Cármenes. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à tous les supporters du Granada CF. La date et l’heure de la reprise du match seront annoncées prochainement», peut-on lire dans le communiqué de la Ligue ibérique.