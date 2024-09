Atlético : Conor Gallagher justifie son départ de Chelsea

Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs le week-end dernier contre Valence en Liga, Conor Gallagher s’apprête à entamer son aventure en Ligue des Champions avec l’Atlético de Madrid, club qu’il a rejoint à la fin du mercato estival alors qu’il était, à l’origine, fermement opposé à un départ de Chelsea. En marge du duel contre Leipzig en C1 et dans le cadre d’un entretien à The Athletic, l’international anglais est revenu sur les conditions de son départ de Londres, estimant qu’il avait finalement besoin de tourner la page avec les Blues après avoir été poussé vers la sortie par sa direction.

«Quand je repense à mes souvenirs à Chelsea, je suis très fier et honoré. Mais il était temps de passer à autre chose et l’Atlético est le club parfait pour écrire le prochain chapitre de ma carrière. Je me sens très chanceux d’être ici», a avoué le joueur de 24 ans qui aura coûté plus de 40 millions d’euros aux Colchoneros.