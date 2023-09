PSG : la sortie cash de Luis Enrique sur la concurrence en attaque

La suite après cette publicité

S’il y a une chose qui est certaine, c’est que le mercato du PSG a été plutôt animé avec notamment de nombreuses recrues sur les lignes offensives. Désormais, l’entraîneur espagnol Luis Enrique possède plusieurs éléments en attaque avec différents profils variés : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Marco Asensio ou encore Hugo Ekitike, qui n’a finalement pas quitté le club. Une concurrence qui n’effraie pas l’ancien sélectionneur de la Roja, bien au contraire :

«Gonçalo Ramos remplaçant vraiment (rires, ndlr) ? Vous verrez, vous allez apprendre à me connaître. Je veux 20 titulaires, pas 11, 12 ou 13. Avec 20 ou 22 titulaires, on sera prêt pour toutes les compétitions. Vous apprendrez à me connaître et vous verrez que le statut de titulaire et de remplaçant n’existe pas», a alors expliqué le natif de Gijón en plaisantant avec les journalistes présents au centre Passy pour la conférence de presse.