Serie A : l’Inter atomise la Lazio au terme d’un match spectaculaire

Suite et fin de la 16e journée de Serie A. Sur la pelouse du Stadio Olimpico, la Lazio affrontait l’Inter Milan. Malgré les efforts des Romains, ce sont bien les Nerazzurri qui ont quitté la capitale avec les trois points. En fin de première mi-temps, Hakan Çalhanoğlu a ouvert le score sur penalty (41e, 0-1), consécutif à une faute de main de l’ancien Marseillais Samuel Gigot. Quelques minutes plus tard, Federico Dimarco, bien placé sur un centre de Denzel Dumfries, a inscrit un second but d’une frappe à ras de terre (45e, 0-2).

Au retour des vestiaires, la Lazio s’est effondrée. Nicolò Barella (51e, 0-3) et Denzel Dumfries (53e, 0-4) ont rapidement alourdi le score, enterrant les derniers espoirs romains. Carlos Augusto est venu enfoncer le clou à la 77e minute (0-5). Marcus Thuram a finalement marqué le but du 6-0 (90e), concluant une soirée noire pour les Biancocelesti. Au classement, l’Inter est sur le podium, à la 3e place avec 34 points. De son côté, la Lazio reste 5e avec 31 points.