Menu Rechercher
Commenter
Ligue 2

L2 : Le Mans bat Dunkerque et monte dans le top 4

Par Kevin Massampu
1 min.
Le Mans contre Dunkerque @Maxppp
Le Mans 1-0 Dunkerque

La 20e journée de Ligue 2 se terminait ce lundi, par une belle affiche du haut de tableau, entre Le Mans et Dunkerque. Les deux équipes, en lice pour la montée dans l’élite, se sont rendu coup pour coup. Mais ce sont finalement les hommes de Patrick Videira qui ont triomphé face à ceux d’Albert Sanchez en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Le Mans
N
V
N
V
V
Dunkerque
V
V
D
V
V

Erwan Colas a délivré les locaux en début de seconde période (49e) et a permis aux Manceaux de prendre la quatrième place du classement de cette Ligue 2, à égalité de points avec Reims (3e) et à une unité du Red Star, dauphin de Troyes. Le Mans ira par ailleurs sur la pelouse du leader troyen, ce samedi (14h). De son côté, Dunkerque est sixième et reste à un point de la cinquième place, occupée par Saint-Étienne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Le Mans
Dunkerque

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Le Mans Logo Le Mans FC
Dunkerque Logo USL Dunkerque
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier