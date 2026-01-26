L2 : Le Mans bat Dunkerque et monte dans le top 4

La 20e journée de Ligue 2 se terminait ce lundi, par une belle affiche du haut de tableau, entre Le Mans et Dunkerque. Les deux équipes, en lice pour la montée dans l’élite, se sont rendu coup pour coup. Mais ce sont finalement les hommes de Patrick Videira qui ont triomphé face à ceux d’Albert Sanchez en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

Série en cours Plus de statistiques Le Mans N V N V V Dunkerque V V D V V

Erwan Colas a délivré les locaux en début de seconde période (49e) et a permis aux Manceaux de prendre la quatrième place du classement de cette Ligue 2, à égalité de points avec Reims (3e) et à une unité du Red Star, dauphin de Troyes. Le Mans ira par ailleurs sur la pelouse du leader troyen, ce samedi (14h). De son côté, Dunkerque est sixième et reste à un point de la cinquième place, occupée par Saint-Étienne.