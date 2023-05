Ligue 1 : Lens gâche la fête de Toulouse

Le retour des héros. 3 jours après la victoire en Coupe de France face à Nantes (5-1), Toulouse retrouvait le championnat et surtout son public pour présenter son tout nouveau trophée. Dans un Stadium Municipal plein à craquer et encore euphorique après la soirée historique de samedi soir, l’heure était à la fête. Philippe Montanier annonçait la couleur d’ailleurs en se privant de pas mal de titulaires comme Van den Boomen, Spierings, Dejaegere, Dallinga ou encore Desler, de quoi donner de l’eau au moulin à ceux qui critiquent le calendrier. Car si le Tef’ n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison, ce n’est pas du tout le cas de son adversaire du soir : le RC Lens.

À quatre jours de recevoir l’OM à Bollaert pour ce qui pourrait être une finale pour la 2e place, le club nordiste avait là une belle occasion de revenir sur les talons des Phocéens grâce à cette composition très remaniée. Sans doute portés par l’euphorie, ce sont pourtant les Toulousains qui attaquaient fort ce match comptant pour la 33e journée. Il y avait cette tentative de Sierro (5e), qui a ensuite mis Samba à contribution sur coup-franc (27e). Entre temps, Danso faisait don de son corps sur cette frappe de Chaïbi (25e). Jusque là, les Lensois montraient un visage assez apathique. Ils avaient du mal à se créer des occasions, à l’image de ce tir lointain de Fofana (18e).

Lens a gâché puis tenu

Malgré cette première demi-heure plutôt ratée, ce sont bien les visiteurs qui frappaient les premiers avec cette tête croisée d’Openda sur ce service d’Haïdara (0-1, 33e). Le buteur belge aurait même pu offrir le break aux siens avant la pause mais il ne convertissait pas ce service de Thomasson (41e). Dans la foulée, Dupé s’interposait devant Onana (43e) et laissait son équipe dans le match. Lens est parvenu à prendre le dessus sur un simple coup d’accélérateur et revenait sur la pelouse avec les mêmes intentions. Mais cette fois le réalisme n’était pas au rendez-vous avec des occasions non converties de la part d’Openda (57e, 64e).

C’est à ce moment-là que Toulouse décidait d’envoyer du sang neuf avec les entrées de Van den Boomen, Aboukhlal, Dallinga ou encore Dejaegere. La fraîcheur ne remédiait pas à tout. Les Sang et Or poursuivaient leur domination sans réussir à creuser l’écart. Sotoca échouait à son tour à corser l’addition (78e), tout comme Openda qui gâchait une nouvelle fois avec cette frappe trop croisée (82e). Toujours dans le match, le Téfécé continuait d’espérer, profitant des légers moments de flottements dans la défense lensoise, parfaitement compenser par les sorties aériennes de Samba (87e, 90e+1, 90e+3). Lens l’emporte et revient à un point de l’OM, avant de recevoir les Phocéens samedi. Une rencontre qui promet.