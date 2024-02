Marco Asensio dévoile son grand rêve au PSG

Comme chaque année, le Paris Saint-Germain va jouer sa saison sur ces trois prochaines semaines. Opposé à la Real Sociedad pour un huitième de finale très attendu, le club parisien compte sur ses hommes forts pour faire la différence. Parmi eux, on retrouve Marco Asensio (28 ans). De retour d’une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant tout le début de saison, l’Espagnol retrouve son meilleur niveau, comme en témoigne sa belle prestation contre Lille, ce week-end (3-1).

Auprès de l’AFP, relayé par Eurosport, l’ex-Madrilène est d’abord revenu sur cette blessure. «J’étais dans une bonne période, je m’étais bien intégré à mon nouveau club. Mais c’est devenu un défi, j’ai dû être patient et persévérant. J’ai travaillé dur pour revenir le plus tôt possible. Ces derniers matchs, j’ai pu montrer que je me sentais bien, je suis en forme et disponible pour l’équipe», a-t-il d’abord expliqué, en ajoutant être heureux de vivre à Paris et d’avoir été parfaitement intégré au groupe par ses coéquipiers.

Marco Asensio rêve du triplé

Très bien intégré au vestiaire, Marco Asensio se définit comme «un joueur important, qui peut aider les autres, un rôle que je partage avec d’autres joueurs qui sont là depuis longtemps», avec de l’expérience et du leadership pour aider les plus jeunes. Mais il reconnait que la présence de Luis Enrique a facilité les choses, lui qui l’a connu avec la sélection espagnole. «C’est un entraîneur très exigeant, et à vrai dire l’un des meilleurs que j’ai jamais eus, tant par sa discipline de travail que son professionnalisme, son exigence envers lui-même et envers nous», a expliqué l’ex-Madrilène.

Auteur de cinq buts et de quatre passes décisives depuis son arrivée, l’attaquant de 28 ans assure que c’est dans l’axe qu’il se sent le plus à l’aise et le plus dangereux. Un poste qui exige beaucoup au niveau défensif et tactique, selon lui. Enfin, pour revenir à la Ligue des Champions, Asensio, triple vainqueur de la compétition, a un objectif clair : la remporter avec son nouveau club. «Avec le club, le staff et les joueurs, nous sommes sur la bonne voie, unis, et je crois qu’on va accomplir de grandes choses. On s’entend tous bien et on est très ambitieux. Nous voulons tout remporter».