Le Barça veut réaliser un gros coup au prochain mercato

Le FC Barcelone est toujours à la recherche de sa pépite durant cette deuxième partie de saison. Par ailleurs, un nom s’est ajouté à la liste des joueurs ciblés par la direction catalane, malgré la fermeture du mercato hivernal : Mika Godts. C’est sans doute l’une des révélations majeures de la saison à l’Ajax Amsterdam (10 buts et 8 passes décisives en 27 matchs cette saison). Agé de 20 ans, l’ailier belge s’est imposé comme le principal atout offensif du club néerlandais, malgré une saison compliquée pour le géant d’Eredivisie (4e). Formé à Genk avant de rejoindre l’Ajax, Godts a franchi un cap avec sa tunique rouge et blanche cette saison. Positionné sur l’aile gauche, mais capable de repiquer dans l’axe sur son pied droit, il se distingue par sa vitesse, sa qualité de percussion et son aisance technique. Sa venue en Liga intéresse donc de plus en plus les Blaugranas.

La suite après cette publicité

Selon Sudinfo.be, le Barça aurait d’ailleurs pris des renseignements sur le joueur prometteur, tout comme Arsenal, Naples ou encore l’AS Rome. Pour l’instant, son club ne souhaite pas s’en séparer et renvoie toute discussion au mercato estival, conscient de la valeur croissante du jeune attaquant. Le club néerlandais évaluerait Godts autour de 15 millions d’euros, mais pourrait revoir ses exigences à la hausse en cas de concurrence entre prétendants dans des grands clubs européens. International belge dans les catégories de jeunes, il est perçu comme un profil à fort potentiel, capable de s’adapter à un championnat plus exigeant. Dans les mois à venir, il faudra donc surveiller sa situation de près, car les géants d’Europe pourraient s’activer.