Real Madrid : le tifo géant prévu pour accueillir les joueurs contre Arsenal

C’est le match le plus important de la saison du Real Madrid. Sèchement battus par Arsenal 0-3 en quart de finale aller de la Ligue des Champions, les Merengue reçoivent les Gunners ce mercredi soir, pour une deuxième manche qui s’annonce explosive. Depuis plusieurs jours, que ce soit du côté des joueurs ou de Carlo Ancelotti, tous promettent de faire leur maximum pour renverser la vapeur au Bernabéu. Et du côté des supporters, on répondra présent.

La suite après cette publicité

À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre, le tifo géant qui sera dressé en tribunes a été dévoilé par Marca. Et pour cette partie d’une importance capitale, les fans de la Maison blanche ont mis les petits plats dans les grands. On peut y voir un homme jouant aux échecs, ayant déjà fait chuter le pion aux couleurs de l’Atletico Madrid, et qui s’apprête à faire de même avec celui d’Arsenal. Reste désormais à voir si Vinicius et sa bande feront de même.