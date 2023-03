BL : Wolfsbourg et Francfort se quittent dos à dos

Après la large victoire du Bayer Leverkusen (4-1) contre le Hertha Berlin, la 23e journée de Bundesliga se poursuivait avec une affiche opposant Wolfsbourg, huitième, à l’Eintracht Francfort, sixième. Alignés en 3-4-3 avec Kolo Muani en pointe, les hommes d’Oliver Glasner voulaient se relancer après deux défaites de rang toutes compétitions confondues. De son côté, le club entraîné par Niko Kovac avait lui pour ambition de confirmer son succès (2-0) obtenu sur la pelouse de Cologne, le week-end dernier. À la Volkswagen Arena, la rencontre ne tardait pas à s’emballer.

Si l’Egyptien Omar Marmoush ouvrait le score pour les locaux (1-0, 10e), les Aigles réagissaient rapidement par l’intermédiaire de Randal Kolo Muani (1-1, 22e). Dans la foulée, c’est le jeune défenseur français Evan Ndicka qui donnait l’avantage à Francfort (1-2, 26e). Renversés en quatre petites minutes, les Loups ne baissaient pas la tête et repartaient à l’attaque. Dangereux, ils étaient logiquement récompensés juste avant la pause grâce à Yannick Gerhardt (2-2, 43e). Au retour des vestiaires, le score n’évoluait plus et les deux formations se quittaient dos à dos (2-2). Au classement, Francfort reste 6e. Wolfsbourg est 8e.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 6 Francfort 39 23 11 6 6 45 33 12 8 Wolfsbourg 34 23 9 7 7 42 31 11

