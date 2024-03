Inter Milan, Chili : Alexis Sánchez est dépité

De retour à l’Inter Milan après son aventure à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a vu son temps de jeu fortement réduit ces derniers mois (841 minutes de jeu toutes compétitions confondues). Barré par les très bonnes performances de Marcus Thuram et Lautaro Martinez, l’attaquant chilien de 35 ans a d’ailleurs avoué que cette situation n’était pas vraiment épanouissante et difficile pour enchaîner au plus haut niveau.

«La vérité est que je n’ai joué que quelques matchs, donc se remettre en forme comme ça est difficile. Maintenant, nous allons jouer contre les vice-champions (la France, ndlr), nous sommes heureux d’affronter un rival important. J’espère que nous serons à la hauteur d’une équipe de haut niveau», a ainsi lâché l’ancien buteur de l’OM à ChileVision après la victoire 3-0 du Chili en amical contre l’Albanie.