Algérie : Luca Zidane réagit à ses débuts en Coupe d’Afrique

Les débuts de Luca Zidane en Coupe d’Afrique des Nations ont été remarqués hier. L’Algérie s’est facilement imposée contre le Soudan (3-0) avec le fils de l’ancien numéro 10 des Bleus dans le but. Malgré l’ampleur du score, le gardien a rendu une très bonne copie.

Ce dernier a réagi sur son compte Instagram, qui lui dispute sa première compétition avec les Fennecs. « Fier de pouvoir porter ce maillot et de cette première dans cette CAN. Le plein de confiance pour la suite », écrit le portier de 27 ans. L’Algérie jouera son deuxième match, dimanche (18h30), face au Burkina Faso.