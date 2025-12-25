Menu Rechercher
Commenter 7
CAN

Algérie : Luca Zidane réagit à ses débuts en Coupe d’Afrique

Par Maxime Barbaud
1 min.
Randy Cheniouni Randy Cheniouni

Les débuts de Luca Zidane en Coupe d’Afrique des Nations ont été remarqués hier. L’Algérie s’est facilement imposée contre le Soudan (3-0) avec le fils de l’ancien numéro 10 des Bleus dans le but. Malgré l’ampleur du score, le gardien a rendu une très bonne copie.

La suite après cette publicité

Ce dernier a réagi sur son compte Instagram, qui lui dispute sa première compétition avec les Fennecs. « Fier de pouvoir porter ce maillot et de cette première dans cette CAN. Le plein de confiance pour la suite », écrit le portier de 27 ans. L’Algérie jouera son deuxième match, dimanche (18h30), face au Burkina Faso.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Algérie
Luca Zidane

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Algérie Flag Algérie
Luca Zidane Luca Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier