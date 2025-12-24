CAN 2025, Algérie : Luca Zidane a choqué tout le monde

C’était un peu la grande interrogation du côté du onze de l’Algérie. Si les yeux étaient évidemment rivés sur la star Riyad Mahrez, encore titulaire en pointe, les supporters algériens observaient aussi tout particulierement la grande première de Luca Zidane au poste de gardien de but. Le néo-international algérien, qui a réjoint la séléction il y a quelques semaines, devait répondre présent à un poste où l’Algérie peine à trouver un élement fiable depuis le départ de Rais M’Bolhi.

Sous les yeux de son père Zinédine Zidane et de ses frères, qui ont fait le déplacement pour l’occasion, Luca Zidane a livré une excellente prestation permettant à son équipe de ne pas se faire reprendre à plusieurs reprises. Acclamé par le public algérien sur chaque ballon touché, le portier de Grenade a dû rapidement se mettre en évidence dans cette rencontre. Alors que son équipe s’était relâché après le premier but inscrit par Riyad Mahrez, il remportait son face à face par deux fous devant Awad Boshara (10e). Une intervention pleine d’assurance qui lui a permis d’être encore plus serein.

Luca Zidane répond présent

Avant le tournant du match et l’expulsion d’Adil (41e), Luca Zidane récidivait devant ce même Awad Boshara. Cette fois, il repoussait une première frappe sèche de l’attaquant soudanais et se couchait bien sur la suivante (39e). Deux arrêts décisifs qui ont permis à son équipe de ne pas douter dans cette rencontre et de dérouler ensuite tranquillement en seconde période (victoire 3-0). Après la rencontre, en zone mixte, son coéquipier Jaouen Hadjam s’est exprimé sur la prestation de son coéquipier.

«S’il est content de sa première ? Vous pensez qu’il a fait un bon match vous ? Oui, on est d’accord, il a été très bon. Je pense qu’il est content de sa première et il l’a bien vécu», a confié l’ancien défenseur du FC Nantes. De son côté, en conférence de presse, Vladimir Petkovic s’est aussi enflammé sur la prestation de son joueur. « Je pense que Zidane a donné de la sécurité pour l’équipe, il a bien joué avec les pieds, c’est l’un de ses premiers matchs en sélection ». En un seul match, Luca Zidane s’est donc mis tout le monde dans la poche et a rapidement convaincu les sceptiques. Il faudra récidiver face au Burkina Faso dans quelques jours.