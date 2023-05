LdC : Thibaut Courtois a une préférence entre Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne

La suite après cette publicité

On savait que Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ne partiraient pas ensemble en vacances, on en a désormais la certitude. Interrogé sur son favori pour la finale de Ligue des Champions qui opposera l’Inter Milan à Manchester City, le 10 juin prochain, à Istanbul, le portier belge a indiqué qu’il préférait voir Romelu Lukaku triompher plutôt que son capitaine en sélection, Kevin De Bruyne.

«J’espère que Romelu va la gagner (la Ligue des Champions ndlr). Évidemment, c’est lui contre Kevin mais je connais Romelu depuis un peu plus longtemps. J’ai beaucoup de respect pour lui», a confié le gardien du Real Madrid pour Prime Video. Une réponse pas forcément étonnante lorsque l’on connaît la relation polaire entre les deux hommes. Pour rappel, Thibaut Courtois est aujourd’hui en couple avec l’ex-petite amie de Kevin De Bruyne.

À lire

Serie A : l’Inter assure la Ligue des Champions après sa victoire contre l’Atalanta