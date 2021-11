EdF : Didier Deschamps critique le calendrier infernal

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, ce jeudi, pour annoncer la liste des joueurs convoqués pour les deux matches à venir, contre le Kazakhstan et la Finlande, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, Didier Deschamps est également revenu sur le calendrier infernal subi par les joueurs internationaux. Une situation que le sélectionneur des Bleus regrette et qui demandera obligatoirement une capacité d'adaptation.

«Comme tous les sélectionneurs, je le subis (ndlr : le calendrier). C'est comme ça, c'est loin d'être idéal. Sachant qu'on aura l'obligation d'être sur site 4-5 jours avant le premier match, c'est très réduit et quasi impossible de faire un match amical avec des joueurs qui auront disputé une rencontre de championnat le week-end juste avant. Pas la peine de se poser la question de la préparation, il n'y en aura pas. Je le regrette. Avoir un minimum de deux semaines de préparation aurait été le strict minimum. On s'adaptera mais je ne vais pas dire que ça me donne le sourire.»