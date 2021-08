Manchester United : retournement de situation pour Amad Diallo

Retournement de situation dans le dossier Amad Diallo (19 ans). Alors que Manchester United s'était mis d'accord avec son numéro 19 afin que l'international ivoirien soit prêté cette saison, une blessure est venue mettre fin à son prêt quasiment acté au Feyenoord Rotterdam. Le club mancunien a publié un communiqué, expliquant que l'ancien élément offensif de l'Atalanta s'est blessé à la cuisse ces dernières heures et que son départ au Feyenoord a ainsi été avorté.

«Manchester United peut confirmer qu'Amad a subi une blessure au muscle de la cuisse à l'entraînement et qu'il sera probablement absent pendant six semaines. Malheureusement, cela s'est produit juste avant son transfert de prêt prévu à Feyenoord. Amad restera à United et se remettra en pleine forme», indique le communiqué de MU. Le directeur sportif du club néerlandais a lui aussi confirmé que le Feyenoord ne bougerait pas ses pions pour Amad Diallo en cette fin de mercato estival. Il restera ainsi à Manchester United, du moins jusqu'au mois de janvier prochain. Sky Sports ajoute que l'Ivoirien pourrait être envoyé en prêt lors de la prochaine fenêtre du mercato hivernal. En attendant, la concurrence s'annonce rude dans le secteur offensif des Red Devils.