Enquête ouverte à la suite des banderoles homophobes déployées lors de Montpellier - Nantes

Ce lundi, le parquet de Montpellier a décidé d’ouvrir une enquête après les banderoles à caractère homophobe déployées à Montpellier dans les travées de La Mosson, lors de la rencontre entre le MHSC et Nantes. Alors que le monde politique s’en est déjà mêlé, la justice vient d’annoncer l’ouverture d’une enquête. «La colère des supporters ne peut en rien justifier des outrances à caractère homophobe. Je les condamne avec fermeté. Un travail sera engagé avec le club sur ce sujet», avait notamment tweeté le maire PS de Montpellier, Michaël Delafosse. Le club héraultais a également condamné ces messages «avec la plus grande fermeté les propos homophobes tenus sur certaines banderoles. Ce genre de propos ne peut être toléré», malgré le «contexte sportif compliqué».

La suite après cette publicité

Dans un communiqué, le parquet de Montpellier a annoncé les motifs de l’enquête ouverte au lendemain de la défaite de Montpellier face à Nantes après une après-midi cauchemardesque (3-0), au Stade de la Mosson, qui plonge le MHSC un peu plus dans la crise après sa précédente défaite face à Nice (6-1). Ce communiqué mentionne des «injures publiques à raison de l’orientation sexuelle» mais également l’«introduction, détention et usage de fusée ou d’artifice dans une enceinte sportive» et enfin les «jets de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes». Affaire à suivre donc.

À lire

Montpellier condamne les banderoles de ses supporters