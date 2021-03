LdC : Chiesa réagit à l’élimination de la Juventus

La suite après cette publicité

Malgré son excellent match et son doublé mardi soir face à Porto, Federico Chiesa n’aura pas réussi à qualifier la Juventus pour les quarts de finale, trop esseulé offensivement et pas suffisamment aidé. Après la rencontre, lorsque Sky Italia félicite le jeune attaquant italien pour sa prestation et l’interroge sur l’élimination face au club portugais, voilà ce qu’il répond.

« Je remercie tout le monde pour les compliments, mais je n'emporte rien de positif chez moi. Je voulais passer comme toute l'équipe, nous sommes tristes et nous ressentons de l’amertume. Nous méritions de passer pour ce que nous avons produit, mais en fin de compte, nous nous sommes trompés.» Un discours plein de bon sens pour un joueur aussi jeune. Nul doute que Chiesa connaîtra d’autres moments de gloire vu son potentiel.