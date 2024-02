Real Madrid : une improbable porte de sortie s’offre à Luka Modrić

L’histoire d’amour entre Luka Modrić et le Real Madrid est sur le point de s’achever. Si Kylian Mbappé est plus proche que jamais de rejoindre les Merengues, les deux hommes ne devraient, en effet, pas se côtoyer sur les terrains de Liga. La raison est simple : en fin de contrat en juin 2024, l’ancien joueur de Tottenham ne devrait pas prolonger son aventure à Madrid. Cantonné à un rôle de joker de luxe, le milieu de terrain croate, qui avait refusé de céder aux sirènes saoudiennes ces derniers mois, arrive alors à un tournant de sa carrière. Cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions, triple champion d’Espagne et Ballon d’Or 2018, le joueur de 38 ans va devoir faire un choix.

La suite après cette publicité

Prendre sa retraite, intégrer le staff technique de l’actuel leader de Liga, proposition déjà formulée par Carlo Ancelotti, ou retrouver un dernier challenge excitant… Autant de possibilités s’offrant aujourd’hui au maestro madrilène. Dans cette optique et selon les dernières informations de The Athletic, Luka Modrić semble toujours animé par l’idée de briller sur le rectangle vert. Une ambition qui l’aurait d’ailleurs poussé à refuser poliment les avances du Mister sur une éventuelle future collaboration au sein de l’organigramme madrilène. Quid alors de son avenir ? Approché par la Saudi Pro League ou encore la MLS au cours des derniers mois, le droitier d’1m72 pourrait finalement opter pour une destination plus familière.

À lire

Hugo Lloris s’enflamme pour l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

Un premier contact établi entre les différentes parties !

D’après le média croate 24 Sata, le président du Dinamo Zagreb, Mirko Barisic, lui a ainsi proposé de revenir dans son club formateur. Au cours d’une longue conversation, le dirigeant a, en effet, assuré au Madrilène que la porte lui était toujours grande ouverte. Une démarche qui n’a pas manqué de séduire l’intéressé et une trajectoire qui serait alors comparable à celle de son ancien coéquipier et grand ami Sergio Ramos, de retour au Séville FC. «Il lui reste une année de contrat, je l’appellerai cet hiver, bien sûr. Comment serait-il possible que le Dinamo ne veuille pas que Luka Modric revienne ? Je connais des membres de sa famille. Pour lui, il serait logique de retourner au Dinamo à la fin de sa carrière, donc pourquoi pas ?» avait d’ailleurs déjà affirmé le président de l’écurie croate au média Index.

La suite après cette publicité

Dans la lignée d’Ivan Perišić, de retour au pays et désormais sous les couleurs de l’Hajduk Split, Modrić pourrait donc, lui aussi, se laisser tenter par un transfert romantique dans les prochains mois. S’il ne devrait pas manquer de nouvelles sollicitations exotiques, la balle est désormais dans son camp. Parti du Dinamo Zagreb à l’été 2008 pour rejoindre Tottenham contre un chèque estimé à 22,5M€, l’international croate (172 sélections, 24 buts) n’a, quoi qu’il en soit, pas exclu cette possibilité. S’il ne devrait pas se positionner avant la fin de l’Euro 2024, organisé du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne, les médias locaux se mettent, eux, à rêver d’un incroyable retour. Affaire à suivre…