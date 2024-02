Real Madrid : Carlo Ancelotti a fait une proposition surprise à Luka Modric

A 38 ans, Luka Modric est sans doute en train de vivre ses derniers instants de joueur merengue. Sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en juin prochain, le Ballon d’Or 2018 ne fait plus partie des titulaires indiscutables de Carlo Ancelotti, notamment en Ligue des Champions. Si Toni Kroos (34 ans) parvient encore à se faire une place dans l’entrejeu madrilène, c’est plus compliqué pour le Croate.

Le 14 février dernier, le média Relevo affirmait d’ailleurs que le choix d’Ancelotti de ne pas utiliser son numéro 10 lors du huitième de finale aller de C1 face au RB Leipzig (1-0) était un signal fort concernant l’avenir du joueur dans la capitale espagnole. D’ailleurs, à l’heure où l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid est annoncée comme acquise, bon nombre de médias locaux indiquent que le Français devrait hériter du numéro 10 de Modric.

Modric a dit non… pour le moment

Mais si les Merengues veulent soigner leurs adieux à l’ancien pensionnaire de Tottenham, The Athletic nous apprend que l’histoire d’amour entre Modric et le club le plus titré dans l’histoire de la Ligue des Champions n’est peut-être pas terminée. Il y a deux mois, Carlo Ancelotti a proposé à son milieu de terrain de rejoindre son staff technique s’il décide de prendre sa retraite à l’issue de la saison ! Une proposition que le Croate a poliment refusée. Dans un premier temps.

En effet, des sources proches du dossier affirment que le « non » de Modric n’était pas définitif et qu’il pourrait reconsidérer l’offre de son coach. Pas sûr toutefois que le natif de Zadar y pense pour la saison prochaine, car il a encore soif de terrain. Attention quand même, car le bail d’Ancelotti au Real Madrid n’est pas éternel et s’achève en 2026.