PSG - Rennes : Les compositions officielles

Le premier gros choc de la saison approche à grands pas pour le PSG. Et à moins d’une semaine de la confrontation en Ligue des Champions face à Arsenal, sa deuxième sortie européenne après une victoire étriquée face à Gérone (1-0), l’impatience se fait déjà ressentir parmi les supporters et observateurs du club de la capitale. Et pourtant, si les esprits sont tournés vers cette affiche de prestige qui aura lieu le 1er octobre du côté de Londres, la formation francilienne a le devoir de bien négocier la réception de Rennes au Parc des Princes, ce vendredi, dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Tenu en échec par Reims le week-end dernier (1-1), l’actuel leader du championnat aura à cœur de retrouver le chemin de la victoire afin de relancer la machine et préparer au mieux ce voyage à l’Emirates Stadium. Huitième de Ligue 1, le club breton aura de son côté la ferme intention de confirmer le match nul encourageant obtenu face au RC Lens il y a une semaine (1-1), et ainsi créer la surprise devant le public parisien.

La suite après cette publicité

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour cette sixième sortie en Ligue 1, Luis Enrique aligne une équipe positionnée en 4-3-3. Si Safonov enchaîne dans les cages un troisième match consécutif toutes compétitions confondues, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Beraldo tenteront de s’opposer aux offensives adverses. Ruiz, Neves et Zaïre-Emery seront chargés de faire le lien entre la défense et l’attaque. Un secteur offensif qui sera quant à lui composé de Dembélé, Barcola et Kang-In Lee. Du côté de Rennes, Julien Stephan a mis en place un système en 3-4-3, utilisé à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Mandanda aligné dans les cages, la défense sera composée d’Ostigard, Wooh et Seidu tandis que l’entrejeu sera tenu par Assignon, Santamaria, Matusiwa et Truffert. Enfin, l’attaque sera emmenée par Kalimuendo, soutenu par Blas et Gouiri.

Les compositions :

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo - Zaïre-Emery, Joao Neves, Fabian Ruiz - Dembélé, Barcola, Kang-In Lee.

La suite après cette publicité

Rennes : Mandanda - Ostigard, Wooh, Seidu - Assignon, Matusiwa, Santamaria, Truffert - Gouiri, Kalimuendo, Blas.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Bradley Barcola face à Rennes peut vous rapporter jusqu’à 530€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - RENNES sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.