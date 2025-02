L’avis tranché de Thierry Henry sur Mbappé et Haaland

Les stars du Real Madrid et de Manchester City ont répondu présentes ce mardi soir. Sur la pelouse de l’Etihad Stadium, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont tous deux fait trembler les filets. Si le Norvégien s’est offert un doublé, ses deux premiers buts face aux Merengues, c’est bien le Français qui est reparti avec la victoire. Et en plus de succès, l’avant-centre de la Maison Blanche peut se targuer d’un avis particulièrement flatteur de Thierry Henry à son égard.

En marge de la rencontre face aux Skyblues, l’ancien attaquant d’Arsenal a été interrogé sur sa préférence entre Kylian Mbappé et Erling Haaland sur le plateau de CBS Sports. Et son opinion était assez tranchée : « Kylian, pour moi, a plus de talent. Je vais vous expliquer. C’est un gars qui essaie de jouer en neuf depuis un an et demi. Ils ont essayé de le faire au Paris Saint-Germain et ça n’a pas trop marché. Maintenant, il le fait au Real Madrid, le plus grand club d’Europe. Il doit s’adapter à cela. Ce gars (Haaland) joue en neuf depuis le début de sa carrière. » Celui qui a eu l’occasion de coacher l’AS Monaco a ensuite été questionné sur le choix qu’il ferait entre les deux joueurs s’il devait en incorporer un à son équipe. Logiquement, c’est l’ancien Parisien qui a été choisi : « Mbappé, tous les jours. Parce qu’il fait, ou offre, différentes options. Pour un entraîneur, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche et il peut jouer au milieu. Haaland peut-il jouer à n’importe quel poste autre qu’un neuf ? Par exemple, laissez-moi vous poser une question… Qui préféreriez-vous marquer ? »