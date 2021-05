LdC, PSG : la promesse de Marco Verratti aux supporters

Ce mardi, le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions en demi-finale par le Manchester City de Pep Guardiola, au terme d'une manche retour à nouveau maîtrisée à l'Etihad Stadium (2-0). Contrairement à l'édition 2019-2020 dont le final s'est déroulé sous forme de Final 8 à Lisbonne, le club de la capitale n'est pas parvenu à atteindre la finale de la C1. Interrogé à l'issue de la rencontre, Marco Verratti n'a pas caché sa déception mais a promis de belles choses aux supporters parisiens.

« Oui bien sûr, il y a de la déception. On y croyait jusqu’au carton rouge (de Di Maria à la 69e, NDLR), on était dans le match. On a eu beaucoup d'occasion. On a mieux joué qu'eux en première période. On a lutté jusqu'à la fin. On s'est regardé dans les yeux et on a tout essayé. Dans le football, on ne peut pas tout contrôler. Ca fait deux ans qu'on arrive dans le dernier carré. On a fait un beau parcours, je suis désolé. On voulait aller en finale mais on n'a pas réussi. C'est difficile à digérer mais c'est le football. On sait ce que c'est. Quand tu joues contre le Bayern le Barça ou City, c'est impossible d'être bon pendant 90 min, à attaquer, sans souffrir. Il faut parfois accepter ça. Au match aller, je savais qu'on avait fait une demi finale de merde. On a joué avec beaucoup de personnalité. Je sais qu'un jour ou l'autre on va arriver en finale. Il faut aussi être heureux de notre parcours. Il faut continuer comme ça, le coach (Mauricio Pochettino) est arrivé depuis seulement 5 mois. Il nous a donnés beaucoup de courage pour jouer au ballon, c'est le plus important. Mais on promet qu'on va tout donner chaque année pour aller en finale et gagner cette Ligue des Champions », a ainsi lâché Marco Verratti au micro de RMC Sport.