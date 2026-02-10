Menu Rechercher
Une révélation de la Bundesliga répond à l’intérêt du Bayern Munich

Luka Vušković @Maxppp

Prêté cette saison par Tottenham à Hambourg, le grand espoir croate Luka Vuskovic (18 ans) crève l’écran. Le défenseur central a déjà disputé 20 matches pour 4 buts inscrits. Auteur de prestations de qualité avec le onzième de Bundesliga, celui dont le contrat dure jusqu’en juin 2030 avec les Spurs figure dans les petits papiers du Bayern Munich. Dans un entretien pour TPortal, il a réagi à cette rumeur.

«Oui, j’en ai entendu parler. Je ne sais pas ce qui va se passer ; on en reparlera cet été. Après ma participation éventuelle à la Coupe du monde, on verra bien. Personnellement, je n’aurais aucun problème à rester au HSV», a-t-il confié. Évoluant dans le même club que son frère Mario suspendu encore quelques mois pour dopage, Luka Vuskovic pourrait évoluer avec lui s’il reste à Hambourg.

