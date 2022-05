OM : Pablo Longoria cartonne le clan de Boubacar Kamara

Dans un entretien accordé à RMC, le président de l'Olympique de Marseille a tenu à revenir sur la signature de Boubacar Kamara à Aston Villa, et ce malgré de nombreuses discussions entre le board olympien et l'entourage du joueur : «dans la vie, il faut toujours respecter les choix personnels. On m’a beaucoup posé cette question, et pas seulement pour Kamara. Mais dès qu’il s’agit d’un joueur libre, je dis toujours qu’il faut respecter les décisions personnelles de tous les joueurs. Nous avons des regrets au sein du club, moi aussi. Je dis toujours que je n'ai jamais perdu un joueur libre dans ma carrière. On a beaucoup discuté avec son entourage en offrant plusieurs possibilités. Mais la liberté individuelle de chacun de prendre des décisions sera toujours respectée.»

Le dirigeant espagnol défend néanmoins le bilan de l'international Espoirs, convoqué en équipe de France A pour le mois de juin : «c’est un choix individuel et c'est un joueur qui était très investi pour le projet cette saison. Il a réalisé une fin de saison énorme, conscient du risque de blessure que les joueurs qui partent libres prennent avec ce niveau d’engagement. Son niveau de performance lors du dernier mois de compétition a été l’une des clés qui nous a permis d’atteindre nos objectifs». Avant de cartonner son clan, qui n'aurait pas respecté sa parole : «je n’aime pas parler des conversations privées et de leur contenu. J'ai foi dans le respect entre les personnes. Mais dans la vie, je crois aussi à la parole donnée. Et ici, il y a eu beaucoup de paroles données qui n’ont pas été respectées.»