Ballon d’Or 2023 : Kylian Mbappé a vécu un calvaire

Hier soir, Lionel Messi (36 ans) a remporté son huitième (et dernier ?) Ballon d’Or. Présent pour l’évènement, Kylian Mbappé (24 ans) a assisté aux premières loges à cette soirée. Ce mardi, Marca, qui avait un œil sur lui, est revenu sur le sujet. Ainsi, le média ibérique explique que KM7 n’était pas certain d’assister à cette soirée jusqu’à la dernière minute. Raison pour laquelle il a été le dernier joueur à arriver à la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet. Il s’est même présenté sur le tapis rouge cinq minutes après la star de la soirée, Lionel Messi. Rien de bien fou jusque-là. Marca ajoute ensuite que le Français, d’habitude souriant, a affiché un visage fermé une grande partie de la cérémonie. Le joueur, qui n’était pas la vedette cette fois-ci puisque les caméras étaient braquées sur Lionel Messi, Erling Haaland et Jude Bellingham, semblait subir sa soirée.

C’est en tout cas le sentiment qu’il laissé à Mundo Deportivo, qui a évoqué le «calvaire de Mbappé», ainsi qu’à Marca. Le journal madrilène a d’ailleurs expliqué qu’il a vu la nouvelle génération se succéder sur la scène pour recevoir divers prix. «Il a vu Bellingham sur scène avec le prix Kopa à la main, parlant du Real Madrid, de ce qu’il ressentait à chaque fois qu’il enfilait le maillot, quelque chose que le Français avait à sa portée, mais qu’il n’a pas encore concrétisé. Lui seul sait si, en regardant et en écoutant les supporters madrilènes, il ressentait de l’envie ou de la pitié, mais il a laissé les sourires et les gestes d’autrefois pour une autre occasion.» D’ailleurs, après quelques clichés, le Français, qui «a vu les autres s’amuser» selon Marca, a été le premier à quitter la cérémonie. Le temps malgré tout de glisser un petit sourire quand un journaliste d’El Chiringuito lui a demandé s’il allait venir à Madrid ou non en 2024. Le feuilleton est déjà lancé.