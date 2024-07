Classement FIFA : la France sauve les meubles, l’Espagne et la Colombie remontent fort, la Belgique dégringole !

Ce début d’été a été riche en compétitions internationales entre l’Euro 2024 et la Copa América. Deux tournois majeurs qui ont vu respectivement le sacre de l’Espagne sur le continent européen et l’Argentine sur le sol américain. Lionel Messi et les siens, qui dominaient déjà le classement FIFA ces derniers mois, ont conforté leur statut de meilleure nation footballistique du moment grâce à ce nouveau sacre continental.

La suite après cette publicité

L’Albiceleste truste la première place devant la France. La formation de Didier Deschamps, très décevante à l’Euro, conserve sa seconde place grâce à sa place de demi-finaliste de la compétition. L’Espagne, qui avait d’ailleurs écarté l’Équipe de France en 1/2, a finalement gagné la compétition et opère une spectaculaire remontée avec un gain de 5 places qui lui permet de compléter le podium. Finaliste malheureux en Allemagne, l’Angleterre gagne une place et se place 4e du classement FIFA et passe devant le Brésil, qui a connu une Copa América calamiteuse.

À lire

Les déclarations choquantes du gouvernement argentin pour défendre Enzo Fernandez

La Belgique s’enfonce, le Venezuela et la Colombie s’envolent

La chute la plus spectaculaire de ce top 10 revient à la Belgique qui continue sa dégringolade. Premiers du classement FIFA il y a quelques années, nos voisins d’outre-Quiévrain n’y arrivent plus, comme l’atteste cette nouvelle compétition ratée pour Romelu Lukaku et les siens. À noter la chute de deux rangs du Portugal qui tombe en 8e position et le bond de la Colombie au 9e rang grâce à sa formidable Copa América et sa place en finale sous l’impulsion d’un James Rodriguez retrouvé.

La suite après cette publicité

Pour le reste du classement, on notera la sortie du top 10 de la Croatie et la chute de deux positions du Maroc, fort logique puisque les Lions de l’Atlas n’ont pas disputé de compétition cet été. Enfin, c’est le Venezuela qui affiche la meilleure progression du classement avec un bon de 17 places grâce à sa place de 1/4 de finaliste de la Copa América. Quant au plus gros gadin du mois, il est à mettre au crédit de la République Tchèque qui perd 14 places et qui tombe au 47e rang juste derrière l’Algérie.

Le top 15 du classement FIFA au 18 juillet 2024 (entre parenthèses évolution du classement par rapport au mois précédent)

1 - Argentine : 1901,48 pts (-)

La suite après cette publicité

2 - France : 1854,91 pts (-)

3 - Espagne : 1835,67 pts (+5)

4 - Angleterre : 1812,26 pts (+1)

5 - Brésil : 1785,61 pts (-1)

6 - Belgique : 1772,44 pts (-3)

7 - Pays-Bas : 1758,51 pts (-)

8 - Portugal : 1741.43 pts (-2)

9 - Colombie : 1727.32 pts (+3)

10 - Italie : 1714.29 pts (-)

11 - Uruguay : 1713,15 (+3)

12 - Croatie : 1701,31 (-3)

13 - Allemagne : 1686,02 (+3)

14 - Maroc : 1669,44 (-2)

15 - Suisse : 1654,10 (+4)