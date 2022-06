LOSC : le staff de Paulo Fonseca se dessine

Annoncé sur le banc du LOSC dans les prochaines heures, Paulo Fonseca devrait, sauf énorme retournement de situation, succéder à Jocelyn Gourvennec. Libre depuis son départ de la Roma il y a un an, l'entraîneur de 49 ans est même d'ores et déjà au travail puisque L'Equipe indique, ce jeudi soir, les contours de son futur staff.

Aux côtés de Tiago Leal (37 ans), repéré via des vidéos qu'il publiait sur la toile et qui suit le technicien depuis son deuxième passage à Paços de Ferreira (2014-2015) dans divers rôles, Paulo Fonseca devrait également s'entourer de Paulo Mourao (41 ans), préparateur physique, et Antonio Ferreira (43 ans), entraîneur des gardiens. Enfin, Jorge Maciel, qui arrive en fin de contrat à la fin du mois et était notamment courtisé par le PSG, devrait quant à lui rester.