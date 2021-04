Manchester City quitte aussi la Super League !

La suite après cette publicité

Scénario cauchemar pour le président de la Super League, Florentino Pérez ! Alors que le patron du Real Madrid a donné une interview hier soir pour vanter les mérites de la nouvelle compétition et tacler l’UEFA au passage, l’Angleterre assiste à un rétropédalage de grande envergure !

En effet, alors que la BBC vient d’annoncer que Chelsea avait préparé des documents pour demander son départ de la Super League. Quelques minutes plus tard, le média anglais ajoute que Manchester City a emboîté le pas aux Blues et aurait même déjà quitté le club des douze fondateurs !

Manchester City have withdrawn from the European Super League.



Chelsea are also preparing documentation to request withdrawing from the European Super League.



More to follow ⤵#bbcfootball