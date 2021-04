Chelsea se préparerait à quitter la Super League !

La suite après cette publicité

Dans les jours, voire les heures à venir, on pourrait assister à ce qui serait un retournement de veste express. Pour rappel, douze clubs (le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal) ont officiellement lancé la Super League dimanche soir.

Depuis, ces douze équipes ne font que s’attirer les foudres de la planète football et du monde politique. Et depuis quelques heures, il se passe des choses très remarquées du côté de Stamford Bridge. Alors que les médias anglais avançaient un peu plus tôt dans la journée que Chelsea et Manchester City pourraient d'ores et déjà se retirer du projet de ligue fermée mené par douze cadors européens, la BBC dévoile une nouvelle petite bombe ce mardi.

Vers un retournement de veste ?

D'après les informations du très sérieux média britannique, les Blues seraient en train de préparer les documents nécessaires à une demande de retrait de la Super League ! Une nouvelle qui intervient dans un contexte très tendu autour de Stamford Bridge, où les Blues affrontent Brighton ce mardi dans le cadre de la 32ème journée de Premier League. Des centaines de fans du club londonien se sont rassemblés afin de protester de manière virulente contre la décision de leur club d'adhérer à cette Super League.

Petr Cech, ancien gardien emblématique de Chelsea dont il est désormais directeur sportif, a même été aperçu au milieu de la foule afin de demander aux supporters de se calmer et de laisser passer le bus des joueurs, comme plusieurs vidéos le relayent sur les réseaux sociaux. La colère de ses fans a-t-elle fini par convaincre le club de Chelsea à faire machine arrière ?