FC Barcelone : Joan Laporta balance ses vérités sur les feuilletons Lewandowski, Dembélé et Frenkie de Jong

L'été va être animé du côté de Barcelone. De nombreux départs sont à espérer, tout comme il devrait y avoir de nombreuses arrivées, à commencer par Franck Kessié, de l'AC Milan, et Andreas Christensen, de Chelsea. Tous deux devraient arriver libres de tout contrat. Mais ces dossiers ne passionnent pas vraiment la Catalogne il faut dire, puisque de l'autre côté des Pyrénées, on parle surtout de joueurs comme Robert Lewandowski, ou d'Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong, dont l'avenir est incertain. Invité de Catalunya Radio, le président barcelonais Joan Laporta a tenu à faire le point sur ces dossiers sensibles.

« Je pense que Dembélé voudrait rester, mais il y a d'autres options qui lui proposent des conditions qui, dans son entourage, sont mieux considérées que les notres. L'offre est faite depuis longtemps et ils ont pris le temps de l'étudier jusqu'à la fin de la saison. La semaine prochaine on saura. On aurait voulu une réponse avant, mais nous ne pouvons pas forcer la main. On a fait une offre parce que le joueur plaît au coach, et à moi aussi, donc on a fait un effort important compte tenu de l'économie du club. Le joueur a de bonnes relations dans le vestiaire, son ami Aubameyang est arrivé, mais il a des représentants qui gèrent ses intérêts et on espère que sa décision sera de prolonger », a ainsi lancé le patron du Barça.

Il ne ferme pas la porte au départ de Frenkie de Jong

Frenkie de Jong, qui pourrait bel et bien être vendu pour remplir les caisses, inquiète beaucoup les supporters. Et la réponse plutôt vague de Laporta ne devrait pas vraiment les rassurer. « Il faut laisser travailler les dirigeants. Il y a des joueurs qui sont cotés et qui reçoivent des offres. On fera ce qui sera le mieux pour le club. Si nos plans économiques qu'on veut mettre en place fonctionnent, aucun joueur ne sera vendu pour des raisons financières. Sur le terrain, ce sont Xavi et Mateu Alemany qui décident, puis la direction sportive. Moi je ferai ce que disent les professionnels du club », a ainsi répliqué l'avocat.

Quant à Robert Lewandowski, l'objectif numéro 1 du club pour l'attaque, Laporta a aussi été un peu plus flou : « on travaille, je ne peux pas répondre de façon détaillée. On travaille pour que l'équipe soit compétitive. Ce n'est pas facile, on vient d'une situation financière compliquée, on veut changer ça, et là on pourra faire de grandes signatures. Si on arrive à assainir les finances, on pourra régler toutes les opérations sur lesquelles on travaille ». Amis barcelonais, vous avez donc vos réponses à vos questions...