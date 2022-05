OL : Claudio Caçapa espère le maintien de l'ASSE

Peter absent afin de subir une intervention chirurgicale, Claudio Caçapa l'a remplacé en conférence de presse. Et le Brésilien a été questionné sur l'ASSE, qui joue sa peau en Ligue 1 ce week-end.

«Pour moi le derby c’est un des plus grands matchs à jouer. Les supporters aiment avoir des matchs contre Saint-Etienne. Le derby, on aime le jouer, le coacher, donc on espère qu'ils resteront en Ligue 1», a-t-il avoué très sincèrement.